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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Влашич — лучший футболист России 2020 года

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич выиграл масштабное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного года.

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Источник: РИА "Новости"

Право претендовать на нашу премию имеют все игроки независимо от гражданства, которые в 2020-м выступали в РПЛ, а также футболисты национальной команды России из зарубежных чемпионатов.

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В определении обладателя премии «Лучший футболист года в России» задействованы четыре независимые группы выборщиков с равными долями в итоговом подсчете: 16 профессиональных тренеров (главный тренер сборной, действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды), 16 топ-менеджеров (руководители РФС, РПЛ и ведущих клубов), 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Тренеры, менеджеры и журналисты назвали пятерки лучших, читатели в опросе на нашем сайте выбрали из расширенного круга кандидатов.

Влашич по итогам голосования набрал 251 балл. Вторым оказался полузащитник Алексей Миранчук, перешедший из «Локомотива» в «Аталанту» (113), третьим — Роман Зобнин из «Спартака» (106). Двукратный лауреат премии, форвард «Зенита» Артем Дзюба на этот раз финишировал пятым с 82 баллами, а строчкой выше расположился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (98).

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Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» пятый год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и дважды Дзюба (2018, 2019).

По традиции, весной обладателю премии будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

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