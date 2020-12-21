«Пример Зайнутдинова говорит сам за себя». В России высказались о точечном усилении ЦСКА

«На мой взгляд, две позиции в ЦСКА требуют усиления. Будет ли оно? Я слышал о том, что возможны одно-два точечных усиления. Существует вероятность, что это может произойти зимой. Посмотрим, будет ли так на самом деле. Считаю, нужен опорный полузащитник. Да, конкуренция в центре поля высока, но нужен игрок с навыками отбора. Помимо Марадишвили, в центральной зоне у “армейцев” нет футболистов с такими навыками. Как пример, Норманн в “Ростове”. Подобный футболист необходим, на мой взгляд. Вторая позиция — нападающий. Не знаю, раскроется ли Гайч. Да, в последних матчах с атакой стало повеселее, Чалов напомнил о себе, Шкурин начал забивать. Но все равно нужен нападающий, который сразу бы вписался и начал забивать. Я еще летом приводил пример Деспотовича, который в итоге оказался в “Рубине” и играет там очень результативно. Не говорю, что именно он наверняка бы вписался в ЦСКА и начал забивать, но эта кандидатура была более явной на момент, когда купили Гайча. Не говорю о том, что тот же Деспотович обошелся бы намного дешевле. Здесь речь о другом — порой не стоит искать усиление за тридевять земель, лучше обратить внимание на то, что под носом. Пример Зайнутдинова говорит сам за себя. Игрок адаптирован к чемпионату России, а потому и вписался без раскачки и сразу начал помогать», — пишет издание.