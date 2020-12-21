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10:33 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ЦСКА может приобрести футболиста из клуба второго дивизиона чемпионата Дании

ТАСС, 21 декабря. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении ганского полузащитника клуба второго дивизиона чемпионата Дании «Фремад Амагер» Эммануэля Току. Об этом сообщает датский портал Bold.

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По информации источника, помимо ЦСКА, 20-летним футболистом интересуется датский «Норшелланн». По информации портала Transfermarkt, действующий контракт игрока истекает по окончании сезона-2022/23.

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«Я хочу показать, на что я способен, чтобы люди увидели, что у моего нынешнего клуба есть талантливый игрок, — приводит комментарий Току портал Bold. — Вокруг ходит много слухов, но я просто много работаю. Интерес ко мне мотивирует меня работать усерднее. Я хочу помочь команде двигаться вперед, но моя цель — играть в топ-клубе. Усердно работая, я готов продвигаться дальше, но это должно происходить постепенно, и я чувствую себя готовым сделать следующий шаг прямо сейчас».

«Возможность моего ухода в зимнее трансферное окно зависит от клуба. Если руководство не против, то это вполне может случиться, но если оно не хочет отдавать меня, то я ничего не могу поделать», — добавил полузащитник.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал три голевые передачи. В его активе два матча за молодежную сборную Ганы среди игроков не старше 20 лет и 10 игр за юношескую национальную команды не старше 17 лет.

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