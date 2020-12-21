СМИ: ЦСКА может приобрести футболиста из клуба второго дивизиона чемпионата Дании

По информации источника, помимо ЦСКА, 20-летним футболистом интересуется датский «Норшелланн». По информации портала Transfermarkt, действующий контракт игрока истекает по окончании сезона-2022/23.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--574d15c5193a14a8e156" data-vnd="574d15c5193a14a8e156" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=574d15c5193a14a8e156" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я хочу показать, на что я способен, чтобы люди увидели, что у моего нынешнего клуба есть талантливый игрок, — приводит комментарий Току портал Bold. — Вокруг ходит много слухов, но я просто много работаю. Интерес ко мне мотивирует меня работать усерднее. Я хочу помочь команде двигаться вперед, но моя цель — играть в топ-клубе. Усердно работая, я готов продвигаться дальше, но это должно происходить постепенно, и я чувствую себя готовым сделать следующий шаг прямо сейчас».

«Возможность моего ухода в зимнее трансферное окно зависит от клуба. Если руководство не против, то это вполне может случиться, но если оно не хочет отдавать меня, то я ничего не могу поделать», — добавил полузащитник.