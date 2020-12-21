Андрей Аршавин — о заявлении Тедеско: Мой тренер не мог такое сказать, его могли только на носилках из клуба вынести

— Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (Арсен Венгер на посту главного тренера лондонского «Арсенала» — прим. ред.), его могли только на носилках оттуда вынести. В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер — завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу. Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».