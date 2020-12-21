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09:51 (мск), источник: Матч ТВ

Андрей Аршавин — о заявлении Тедеско: Мой тренер не мог такое сказать, его могли только на носилках из клуба вынести

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, что он не станет продлевать контракт с клубом.

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— Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (Арсен Венгер на посту главного тренера лондонского «Арсенала» — прим. ред.), его могли только на носилках оттуда вынести. В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер — завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу. Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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Тедеско возглавил московский клуб в октябре 2019 года и занял вместе с ним 7-е место в прошлом розыгрыше чемпионата России. В настоящий момент команда располагается на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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