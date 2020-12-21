Хавбек ЦСКА Влашич высказался о скандальном видео с Дзюбой

— Вы отметили Дзюбу. Не думаете, что в этот раз на голосование могло повлиять скандальное видео?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--574d15c5193a14a8e156" data-vnd="574d15c5193a14a8e156" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=574d15c5193a14a8e156" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qVDTK8xCDOI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какой была бы пятерка лучших футболистов года от Влашича?