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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение на игре «Сочи» — «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал участников конфликта в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).

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Источник: Reuters

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер красно-белых Доменико Тедеско был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три матча. Тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тыс. рублей. Полузащитник хозяев Жоазиньо признан невиновным.

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Напомним, Тедеско показывал в сторону скамейки запасных жест «шелест купюр». Также конфликт произошёл в подтрибунном помещении, где наставник «Спартака» вступил в перепалку с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым. Между представителями команд произошла потасовка, а Тедеско затем заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что это мог сделать Жоаозиньо. Бородина же Доменико обвинил в расизме, поскольку тот сказал ему «Это наша земля».

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