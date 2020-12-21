РФС и FARE не нашли доказательств дискриминации в отношении Тедеско

Тедеско в понедельник был дисквалифицирован на три игры чемпионата России за свое поведение в подтрибунном помещении после матча с «Сочи» (0:1), прошедшего 12 декабря. Сообщалось, что голкипер сочинского клуба Сослан Джанаев после встречи подошел пожать руку Тедеско, а тот в нецензурной форме начал выражать недовольство.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--574d15c5193a14a8e156" data-vnd="574d15c5193a14a8e156" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=574d15c5193a14a8e156" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Пресс-служба «Спартака» сообщила, что в перерыве Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность главного тренера “красно-белых”, и призвал его покинуть Россию». Также сообщалось, что полузащитник хозяев Жоаозиньо ударил помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

«Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера “Спартака” — две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео и аудио доказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации», — сказал Смертин РИА Новости.

По словам Смертина, организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE), куда обратился РФС с просьбой дать оценку инциденту, согласилась с позицией РФС по данному вопросу.

СЭ