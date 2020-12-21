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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС и FARE не нашли доказательств дискриминации в отношении Тедеско

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. В ситуации с конфликтом главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско и тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина невозможно определить, имело ли место проявление дискриминации, поскольку отсутствуют доказательства, заявил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

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Источник: РИА "Новости"

Тедеско в понедельник был дисквалифицирован на три игры чемпионата России за свое поведение в подтрибунном помещении после матча с «Сочи» (0:1), прошедшего 12 декабря. Сообщалось, что голкипер сочинского клуба Сослан Джанаев после встречи подошел пожать руку Тедеско, а тот в нецензурной форме начал выражать недовольство.

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Пресс-служба «Спартака» сообщила, что в перерыве Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность главного тренера “красно-белых”, и призвал его покинуть Россию». Также сообщалось, что полузащитник хозяев Жоаозиньо ударил помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

«Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера “Спартака” — две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео и аудио доказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации», — сказал Смертин РИА Новости.

По словам Смертина, организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE), куда обратился РФС с просьбой дать оценку инциденту, согласилась с позицией РФС по данному вопросу.

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«На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнеров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге в FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу», — добавил он.

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