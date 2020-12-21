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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панин отстранен от судейства в РПЛ на неопределенное время

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный арбитр матча 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и московским «Спартаком» Игорь Панин отстранен от судейства на неопределенное время за нарушение кодекса поведения, сообщил РИА Новости глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась 12 декабря и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сочи».

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«После игры Панин был замечен в отеле с представителями “Сочи”. Проблема даже не в том, что он употреблял алкоголь (после игры), а в том, что находился вместе с клубом-участником матча. Согласно действующему кодексу, это запрещено. Поэтому он будет отстранен на неопределенный срок. Какое количество матчей в РПЛ или ФНЛ он пропустит мы будем решать позже, ближе к возобновлению сезона», — сказал Хачатурянц корреспонденту РИА Новости по телефону.

«Более того, до конца календарного года будет принята более жесткая версия кодекса. Будет детально описываться то, что нельзя делать судьям — и по отношению с представителями клубов, и по участию в букмекерских конторах», — добавил собеседник агентства.

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