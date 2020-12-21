Панин отстранен от судейства в РПЛ на неопределенное время

«После игры Панин был замечен в отеле с представителями “Сочи”. Проблема даже не в том, что он употреблял алкоголь (после игры), а в том, что находился вместе с клубом-участником матча. Согласно действующему кодексу, это запрещено. Поэтому он будет отстранен на неопределенный срок. Какое количество матчей в РПЛ или ФНЛ он пропустит мы будем решать позже, ближе к возобновлению сезона», — сказал Хачатурянц корреспонденту РИА Новости по телефону.