Уткин рассказал, в чем заключается феномен главного тренера «Спартака»
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин раскрыл феномен тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин раскрыл феномен тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
По мнению Уткина, не имеет смысла рассматривать немецкого тренера критически.
«В феномене Тедеско есть важный аргумент. Доменико остается последней менеджерской фигурой в клубе, которую не имеет смысла критически рассматривать. Всем уже надоела тема ухода Шамиля Газизова и Томаса Цорна. Обсуждались и футболисты, которые оказались слишком дорогими. А тренер оказался таким человеком, которого надоело рассматривать критически. В итоге мы не пока можем оценить человека как тренера, ведь он отработал только по половине каждого из сезонов», — рассказал Уткин в эфире
«Еще мне непонятно, почему Тедеско должен прямо сейчас уходить из “Спартака”. Контракты подписываются на определенный срок, и
Тедеско после матча с «Зенитом» заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», истекающий летом 2021 года.