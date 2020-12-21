Уткин рассказал, в чем заключается феномен главного тренера «Спартака»

По мнению Уткина, не имеет смысла рассматривать немецкого тренера критически.

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«В феномене Тедеско есть важный аргумент. Доменико остается последней менеджерской фигурой в клубе, которую не имеет смысла критически рассматривать. Всем уже надоела тема ухода Шамиля Газизова и Томаса Цорна. Обсуждались и футболисты, которые оказались слишком дорогими. А тренер оказался таким человеком, которого надоело рассматривать критически. В итоге мы не пока можем оценить человека как тренера, ведь он отработал только по половине каждого из сезонов», — рассказал Уткин в эфире YouTube-шоу «Футбольный клуб».

«Еще мне непонятно, почему Тедеско должен прямо сейчас уходить из “Спартака”. Контракты подписываются на определенный срок, и откуда-то появляются сомнения, что Доменико уже бросил свою работу. Но этого не может быть. Просто в “Спартаке” все происходит не своим чередом», — добавил Уткин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hKJcMOcCZ1c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.