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17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин рассказал, в чем заключается феномен главного тренера «Спартака»

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин раскрыл феномен тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

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Источник: Спорт РИА Новости

По мнению Уткина, не имеет смысла рассматривать немецкого тренера критически.

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«В феномене Тедеско есть важный аргумент. Доменико остается последней менеджерской фигурой в клубе, которую не имеет смысла критически рассматривать. Всем уже надоела тема ухода Шамиля Газизова и Томаса Цорна. Обсуждались и футболисты, которые оказались слишком дорогими. А тренер оказался таким человеком, которого надоело рассматривать критически. В итоге мы не пока можем оценить человека как тренера, ведь он отработал только по половине каждого из сезонов», — рассказал Уткин в эфире YouTube-шоу «Футбольный клуб».

«Еще мне непонятно, почему Тедеско должен прямо сейчас уходить из “Спартака”. Контракты подписываются на определенный срок, и откуда-то появляются сомнения, что Доменико уже бросил свою работу. Но этого не может быть. Просто в “Спартаке” все происходит не своим чередом», — добавил Уткин.

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Тедеско после матча с «Зенитом» заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», истекающий летом 2021 года.

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