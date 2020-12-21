Бышовец сравнил Кокорина с цветущим деревом, которое не плодоносит

Ранее в пресс-службе московского клуба сообщили РИА Новости, что московский «Спартак» будет находиться в отпуске до 12 января, а 13-го числа футболисты пройдут медосмотр. Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий Александр Кокорин отправился за границу, несмотря на предписание руководства «красно-белых» тренироваться на базе по индивидуальной программе вплоть до 31 декабря. В нынешнем сезоне 29-летний форвард, перешедший в «Спартак» в августе нынешнего года, провел десять матчей в РПЛ и Кубке России и отметился двумя голами с пенальти.

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«Корни происходящего нужно искать в том, как Кокорин попал в “Спартак”. Приглашение Кокорина в клуб носило одиозный характер, характер вызова. Вот Евгений Ловчев (лучший футболист СССР 1972 года) считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Джордана Ларссона и Эсекеля Понсе. Но потенциал — это то, что реализовано. Так что это все мне напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов. К Кокорину это очень применительно», — сказал Бышовец РИА Новости по телефону.