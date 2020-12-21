Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20.12
Вест Бромвич Альбион
Астон Вилла
03
Футбол. Зарубежный
20.12
Лацио
Наполи
20
Футбол. Зарубежный
20.12
Эйбар
Реал
13
Футбол. Зарубежный
20.12
Лилль
ПСЖ
00
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бышовец сравнил Кокорина с цветущим деревом, которое не плодоносит

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футбольная деятельность игрока московского «Спартака» Александра Кокорина не дает результата на поле, его можно сравнить с цветущим деревом, не дающим плодов, считает заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе московского клуба сообщили РИА Новости, что московский «Спартак» будет находиться в отпуске до 12 января, а 13-го числа футболисты пройдут медосмотр. Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий Александр Кокорин отправился за границу, несмотря на предписание руководства «красно-белых» тренироваться на базе по индивидуальной программе вплоть до 31 декабря. В нынешнем сезоне 29-летний форвард, перешедший в «Спартак» в августе нынешнего года, провел десять матчей в РПЛ и Кубке России и отметился двумя голами с пенальти.

Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

«Корни происходящего нужно искать в том, как Кокорин попал в “Спартак”. Приглашение Кокорина в клуб носило одиозный характер, характер вызова. Вот Евгений Ловчев (лучший футболист СССР 1972 года) считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Джордана Ларссона и Эсекеля Понсе. Но потенциал — это то, что реализовано. Так что это все мне напоминает дерево, которое хорошо цветет и не дает плодов. К Кокорину это очень применительно», — сказал Бышовец РИА Новости по телефону.

«Если обратить внимание на карьеру Кокорина, то мне она видится пустой на результаты, на реализацию. Качества какие-то есть, но реализация со знаком минус с учетом того, что с ним происходило и происходит. Приглашать его в “Спартак” было большой, огромной ошибкой», — отметил Бышовец.

Читайте также
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Какие турниры сохранила и потеряла Россия после санкций WADA
Василий Уткин раскрыл феномен тренера Доменико Тедеско
Команда «Ф-1» задумалась о замене оскандалившегося россиянина
Четыре российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Куртка с аэрогелем и другие спортивные хиты для русской зимы
Сын Лилиана Тюрама дисквалифицирован на пять матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь