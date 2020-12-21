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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: «Спартаку» надо создавать новую команду, Джикия и Жиго — это не лучшие защитники

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в «Спартаке». Ранее главный тренер команды Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт, который истекает в конце сезона.

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Источник: Чемпионат.com

«Конфликт в Сочи был придуман, особенно помощником Тедеско. Никто не доказал, что Жоаозиньо ударил этого помощника. Не нашли ни одного свидетеля. Только один человек говорил, но один — это мало. Потому и Бородина никак не наказали. А Тедеско правильно получил дисквалификацию.

Кстати, они на следующий день полетели в Москву в 15 часов — как раз во время начала заседания комиссии. Это для того, чтобы интересы тренера там представлял адвокат. Была игра там. Но это всё пустяки. Основная причина (ухода Тедеско. — Прим «Чемпионата») — тренер понял, что он не будет главной фигурой при создании новой команды. А им надо создавать новую команду, потому что для «Спартака» Джикия и Жиго — не самые лучшие центральные защитники. И на это надо смотреть реально", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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