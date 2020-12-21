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21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Бразилии сообщили об интересе «Зенита» к форварду «Гремиу»

Нападающий «Гремиу» Пепе входит в сферу интересов «Зенита», сообщает бразильская версия сайта Goal.com.

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Источник: Goal.com

Источник указывает, что на футболиста также претендуют «Порту» и «Севилья». «Гремиу» хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. «Порту» на данный момент готов заплатить 12 миллионов и включить в сделку три миллиона в виде бонусов. Интересовалась футболистом и «Рома», но в клубе сочли цену на него слишком высокой.

23-летний Пепе в текущем сезоне провел 25 матчей за «Гремиу» и забил 12 мячей при восьми голевых передачах.

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