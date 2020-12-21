«Истерично проявляет эмоции»: Аршавин — о дисквалификации Тедеско

«Не думаю, что Тедеско расстроился. В “Спартаке” уже привыкли играть без него на скамейке. Хорошо, что приняли стандартное решение и не стали раздувать скандал. На мне поведение Доменико сказалось бы негативно, ведь он очень истерично проявляет свои эмоции на бровке. Если бы тренерскую зону не ограничивали, то он бы наматывал за матч больше километров, чем сами футболисты», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».