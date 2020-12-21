«Истерично проявляет эмоции»: Аршавин — о дисквалификации Тедеско
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.
По словам Аршавина, тренер «красно-белых» слишком эмоционально ведет себя во время матчей.
«Не думаю, что Тедеско расстроился. В “Спартаке” уже привыкли играть без него на скамейке. Хорошо, что приняли стандартное решение и не стали раздувать скандал. На мне поведение Доменико сказалось бы негативно, ведь он очень истерично проявляет свои эмоции на бровке. Если бы тренерскую зону не ограничивали, то он бы наматывал за матч больше километров, чем сами футболисты», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Тедеско в понедельник был дисквалифицирован на три игры чемпионата России за свое поведение в подтрибунном помещении после матча с «Сочи» (0:1).