Акинфеев вошел в список ста вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году

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В 2020 году Акинфеев провел на поле 3360 минут в 36 официальных матчах. Вратарь ЦСКА сыграл во всех встречах своей команды, в каждой выходил в стартовом составе и ни разу не был заменен.

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Возглавляет список вратарь бразильского «Интернасьонала» Марсело Ломба, который провел на поле 4740 минут. Следом также идут голкиперы бразильских команд: Вевертон Перейра («Палмейрас», 4728 минут), Фернандо Прасс («Сеара», 4620) и Тиаго Волпи («Сан-Паулу», 4499). Пятым стал вратарь германского «Байера» Лукаш Градецкий (4410).

В десятку также вошли Джанлуиджи Доннарумма из итальянского «Милана» (4360), Ян Облак, выступающий за мадридский «Атлетико» (4290), вратарь германской «Баварии» Мануэль Нойер (4277), а также представители бразильских команд: Вандерлей да Силва из «Гремио» (4230) и Рафаэль Сантос из «Конфьянсы» (4216).