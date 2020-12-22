«Ростов» объявил о создании женского футбольного клуба
ТАСС, 22 декабря. Футбольный клуб «Ростов» создаст женскую команду. Об этом сообщает
ТАСС, 22 декабря. Футбольный клуб «Ростов» создаст женскую команду. Об этом сообщает
«Ростов» будет выступать в Суперлиге — чемпионате России среди женщин. Команда будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске, а домашние игры будут проходить в
Также на базе академии «Ростова» планируется создать женские молодежные и юношеские команды.
Следующий сезон Суперлиги начнется в марте 2021 года. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.