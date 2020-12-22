«Ростов» объявил о создании женского футбольного клуба

«Ростов» будет выступать в Суперлиге — чемпионате России среди женщин. Команда будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске, а домашние игры будут проходить в Ростове-на-Дону на одном из городских стадионов. Главным тренером команды будет назначена Наталья Карасева, бывший главный тренер «Дончанки».