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11:23 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» объявил о создании женского футбольного клуба

ТАСС, 22 декабря. Футбольный клуб «Ростов» создаст женскую команду. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

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«Ростов» будет выступать в Суперлиге — чемпионате России среди женщин. Команда будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске, а домашние игры будут проходить в Ростове-на-Дону на одном из городских стадионов. Главным тренером команды будет назначена Наталья Карасева, бывший главный тренер «Дончанки».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также на базе академии «Ростова» планируется создать женские молодежные и юношеские команды.

Следующий сезон Суперлиги начнется в марте 2021 года. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.

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