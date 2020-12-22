Полгода ЦСКА: крах в Европе и надежды в РПЛ
Подводим итоги первой части сезона для армейцев.
Подводим итоги первой части сезона для армейцев.
ЦСКА, пожалуй, самая стабильная команда
Откуда эта стабильность? Вероятно,
А теперь сравните это со «Спартаком», хотя бы с последними событиями: конфликт в подтрибунном помещении после матча «Сочи» и заявление Доменико Тедеско о непродлении заканчивающегося после завершения этого сезона контракта. Или с «Локомотивом», где дошло до того, что болельщики скандируют не кричалки в поддержку своей команды, а лозунги, призывающие отправить руководство клуба в отставку.
Первая половина сезона получилась для ЦСКА неровной. С одной стороны, не слишком удачная трансферная кампания и провал в Лиге Европы. С другой — приемлемый результат в РПЛ, позволяющий рассчитывать на борьбу за титул. Что же происходило с армейцами за прошедшие полгода?
ЦСКА редко проводит столь масштабные закупки, как в последнее окно. Обычно совершаются точечные трансферы, как правило удачные. Последнее слово вряд ли применимо к летней трансферной кампании
С одной стороны, удалось сохранить Влашича — лидера. Кроме того, удачно вписался в игру универсал Зайнутдинов. Есть определенный потенциал у Эджуке: нигерийцу стоит заменить эгоистичный дриблинг на более прагматичные передачи под удар.
С другой — латиноамериканцы пока провал. Да, защитнику Фуксу не повезло с травмой. А вот адаптация нападающего Гайча затянулась. Аргентинец все еще производит впечатление неповоротливого форварда, у которого отсутствует взаимопонимание с партнерами. Недаром забивает не он, а Шкурин.
«Не удивлюсь, если завтра скажут, что Гончаренко уходит. А с Тедеско лучше сразу попрощаться». Соломатин — о возможных тренерских перестановках в ЦСКА и «Спартаке» Крах в Лиге Европы.
Это может показаться шуткой, но ЦСКА не одержал ни одной победы в группе с такими соперниками, как «Вольфсбергер», загребское «Динамо» и «Фейеноорд». Казалось бы, конкурируйте с голландцами за первое место! Однако команда Дика Адвоката оказалась третьей, а
У такого результата есть две причины. Первая — провальная реализация моментов. Самый показательный в этом плане матч — дома против «Динамо», когда армейцы нанесли 25 ударов по воротам, но не забили ни разу. Вторая — неспособность противостоять интенсивному прессингу. Увы, это относится не только к ЦСКА. Так же «Зенит» пострадал от «Брюгге», а «Локомотив» — от «Зальцбурга». А это уже вопрос не столько тактики, сколько «физики».
Итак, ЦСКА остался без евровесны и связанных с ней доходов. А мстить за армейские результаты в Лиге Европы будет «Краснодар», которому в 1/16 финала достались хорваты. Вот и посмотрим на разницу в подходе!
Единственная радость для фанатов армейцев связана с
В РПЛ те самые проблемы с интенсивностью и реализацией
С прессингом нет сложностей. Армейцы и сами любят играть в давление: 9,88 PPDA — шестой показатель в лиге, и сами неплохо выходят
Мне доводилось присутствовать на домашних матчах ЦСКА в первой половине сезона. И особенно запомнились два: поражение от «Рубина» (1:2) и ничья с «Уралом» (2:2). Общее для обеих встреч — развал на последних минутах. Во всех линиях: от форвардов, желающих быстрее избавиться от мяча, до защитников, хаотично двигающихся в своей штрафной. Кстати, даже в победном матче с «Ростовом» армейцы бросили играть в компенсированное время. Там — простительно, все же счет был уже 3:0. А вот в других случаях — нет.
Пока обошлось без «крови». Гончаренко выиграл, возможно, решающий для себя матч, а потому остался. Армейцы забрались на вторую строчку, позволяющую надеяться на весеннюю борьбу за титул. Что же касается Лиги Европы, то там мы уже привыкли к плохим результатам наших клубов. Даже фанаты армейцев не стали вывешивать ироничных баннеров (вспомните «Динамо» и «спасибо за евросезон»), а просто призвали команду к неравнодушию. Его на внутренней арене может оказаться достаточно.