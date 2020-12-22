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13:58 (мск), источник: Sport24

Еще один судейский скандал в РПЛ. Бригада арбитров в ресторане распивала водку перед матчем «Тамбов» — «Урал»

В РФС начали проверку.

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Источник: Sport24
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В течение суток в РПЛ полыхнуло два судейских скандала. И оба связаны с распитием спиртного. Первый — встреча главного арбитра матча «Сочи» — «Спартак» Игоря Панина с начальником сочинского клуба в лобби отеля после игры, где они, по неподтвержденной информации, выпивали.

Второй скандал раскрутился благодаря телеграм-каналу «Честность не порок». На нем появилось видео, как арбитры матча «Тамбов» — «Урал» во главе с судьей Сергеем Ивановым и инспектором матча Николаем Ивановым пьют водку в саранском ресторане «Balcon». По данным источника, запись сделана в 17 декабря в 19:50 по местному времени, то есть менее чем за сутки до начала игры.

«Проведём проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов», — заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников в беседе с автором канала.

«Понятия не имею, что там за видео появилось. Матч с “Уралом” арбитры отработали хорошо, никаких претензий к ним нет», — сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в комментарии «Чемпионату». Хотя на 78-й минуте матча бригада арбитров не поставила пенальти в ворота «Тамбова» в спорном эпизоде при счете 1:1, когда защитник «Урала» Герасимов прихватывал в штрафной Александра Карапетяна.

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Тамбов
1:1
Первый тайм: 1:1
Урал
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