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13:23 (мск), источник: Sport24

Экс-тренер «Монако» и сборной Испании Морено — в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

«Спартак» ведет отбор кандидатов на пост главного тренера.

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Ранее стало известно, что действующий главный тренер команды Доменико Тедеско не намерен продлевать с красно-белыми контракт, который истекает в конце сезона-2020/21. В СМИ появилась информации, что в шорт-лист претендентов входит бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим.

По информации Sport24, в московской команде качестве кандидата на должность рассматривают также Роберта Морено, экс-тренера «Монако» и сборной Испании.

Морено работал с испанской национальной командой с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под руководством Морено Испания одержала 7 побед в 9 матчах и квалифицировалась на Евро-2020.

В декабре того же года Морено подписал контракт с «Монако», но был уволен в июле. Под его началом французский клуб одержал 5 побед и потерпел 5 поражений при 3 ничьих в 13 матчах и занял 9-е место в таблице чемпионата Испании, не попав в еврокубки.

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