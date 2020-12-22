Экс-тренер «Монако» и сборной Испании Морено — в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Ранее стало известно, что действующий главный тренер команды Доменико Тедеско не намерен продлевать с красно-белыми контракт, который истекает в конце сезона-2020/21. В СМИ появилась информации, что в шорт-лист претендентов входит бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим.

По информации Sport24, в московской команде качестве кандидата на должность рассматривают также Роберта Морено, экс-тренера «Монако» и сборной Испании.

Морено работал с испанской национальной командой с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под руководством Морено Испания одержала 7 побед в 9 матчах и квалифицировалась на Евро-2020.