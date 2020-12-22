Экс-тренер «Монако» и сборной Испании Морено — в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
«Спартак» ведет отбор кандидатов на пост главного тренера.
«Спартак» ведет отбор кандидатов на пост главного тренера.
Ранее стало известно, что действующий главный тренер команды Доменико Тедеско не намерен продлевать с
По информации Sport24, в московской команде качестве кандидата на должность рассматривают также Роберта Морено,
Морено работал с испанской национальной командой с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под руководством Морено Испания одержала 7 побед в 9 матчах и квалифицировалась на Евро-2020.
В декабре того же года Морено подписал контракт с «Монако», но был уволен в июле. Под его началом французский клуб одержал 5 побед и потерпел 5 поражений при 3 ничьих в 13 матчах и занял 9-е место в таблице чемпионата Испании, не попав в еврокубки.