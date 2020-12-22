Черчесов обратился с просьбой перенести матчи 23-го тура РПЛ

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором также выступил Черчесов и попросил команды перенести 23-й тур РПЛ, запланированный на 21 марта. 24 марта сборной России предстоит провести гостевой матч квалификационного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Мальты, 27 марта — принять сборную Словении, 30 марта — сыграть против команды Словакии.