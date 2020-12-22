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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов обратился с просьбой перенести матчи 23-го тура РПЛ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой перенести 23-й тур чемпионата России на другую дату в интересах национальной команды.

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ap_19286582180356.jpg | Источник: AP (sport)

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором также выступил Черчесов и попросил команды перенести 23-й тур РПЛ, запланированный на 21 марта. 24 марта сборной России предстоит провести гостевой матч квалификационного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Мальты, 27 марта — принять сборную Словении, 30 марта — сыграть против команды Словакии.

Как сообщается на сайте РПЛ, клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд лиги.

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