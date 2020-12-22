Прядкин сообщил об отрицательном бюджете РПЛ из-за коронавируса

«Конечно, коронавирус повлиял. Впервые за несколько сезонов под моим руководством с минусом уходим. Обстоятельства абсолютно реальные. Субарендаторы ушли из лиги, увеличились расходы из-за санитарного регламента. Это только внутренний бюджет. В спонсорском бюджете никаких изменений нет», — сказал Прядкин журналистам.

«Клубы поддержали дорожную карту, чтобы во вторую часть сезона и следующий мы вышли в плюс. Думаю, это вполне реально. Сделаем все, чтобы дефицита бюджета не было. Дефицит бюджета испытывает не только РПЛ, но и все субъекты, в том числе РФС. Мы все понимаем, в какое время живем», — отметил Прядкин.