Прядкин сообщил об отрицательном бюджете РПЛ из-за коронавируса
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Глава Российской
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Рогулев. Глава Российской
Во вторник прошло общее собрание РПЛ.
«Конечно, коронавирус повлиял. Впервые за несколько сезонов под моим руководством с минусом уходим. Обстоятельства абсолютно реальные. Субарендаторы ушли из лиги, увеличились расходы
«Клубы поддержали дорожную карту, чтобы во вторую часть сезона и следующий мы вышли в плюс. Думаю, это вполне реально. Сделаем все, чтобы дефицита бюджета не было. Дефицит бюджета испытывает не только РПЛ, но и все субъекты, в том числе РФС. Мы все понимаем, в какое время живем», — отметил Прядкин.