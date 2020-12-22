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18:59 (мск), источник: Sport24

Сутормин признан лучшим игроком «Зенита» в декабре

«Зенит» определил лучшего футболиста команды по итогам декабря. Им стал полузащитник Алексей Сутормин.

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Источник: Sport24

В декабре 26-летний Сутормин принял участие в 5 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись при этом 4 голевыми передачами — 2 игры в Лиге чемпионов (1 передача) и 3 игры в РПЛ (3 передачи).

«Зенит» завершил еврокубковый сезон, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов, но в чемпионате ушел на зимний перерыв лидером.

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