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10:50 (мск), источник: Sport24

«Урал» проведет сборы в ОАЭ и Турции

«Урал» определился с местом проведения зимних сборов. Первый пройдет в ОАЭ, а второй в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Sport24

Ко второй части сезона «Урал» начнет готовиться 14 января. В этот день команда соберется в Екатеринбурге. В течение двух дней футболисты пройдут углубленное медицинское обследование и сдадут тесты на коронавирус.

На сборы «Урал» отправится 17 января. За время сборов планируется провести 6 товарищеских матчей.

Первый матч второй части сезона футболисты «Урала» проведут 20 или 21 февраля в Уфе, где сыграют против одноименной команды в рамках 1/8 финала Кубка России.

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