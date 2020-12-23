«Урал» проведет сборы в ОАЭ и Турции

Ко второй части сезона «Урал» начнет готовиться 14 января. В этот день команда соберется в Екатеринбурге. В течение двух дней футболисты пройдут углубленное медицинское обследование и сдадут тесты на коронавирус.

На сборы «Урал» отправится 17 января. За время сборов планируется провести 6 товарищеских матчей.