«Урал» проведет сборы в ОАЭ и Турции
«Урал» определился с местом проведения зимних сборов. Первый пройдет в ОАЭ, а второй в Турции. Об этом сообщает
«Урал» определился с местом проведения зимних сборов. Первый пройдет в ОАЭ, а второй в Турции. Об этом сообщает
Ко второй части сезона «Урал» начнет готовиться 14 января. В этот день команда соберется в Екатеринбурге. В течение двух дней футболисты пройдут углубленное медицинское обследование и сдадут тесты на коронавирус.
На сборы «Урал» отправится 17 января. За время сборов планируется провести 6 товарищеских матчей.
Первый матч второй части сезона футболисты «Урала» проведут 20 или 21 февраля в Уфе, где сыграют против одноименной команды в рамках 1/8 финала Кубка России.