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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорю Акинфееву предложили поучаствовать в выборах в Госдуму от «Единой России»

«Единая Россия» может выдвинуть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева кандидатом в депутаты Государственной думы, пишут «Ведомости».

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Среди других кандидатов телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января — началу февраля.

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.

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