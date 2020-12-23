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12:50 (мск), источник: Sport24

Агент тренера Морено прокомментировал информацию о заинтересованности «Спартака»

Ранее действующий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что не намерен продлевать с красно-белыми контракт, который истекает в конце сезона-2020/21.

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Яго Рама Лопез, агент экс-тренера «Монако» и сборной Испании Роберта Морено, прокомментировал информацию о том, что его клиент входит в список кандидатов на должности главного тренера «Спартака».

«Сейчас мы на связи с разными клубами и сборными. Мы слушаем всех, когда Роберту это интересно.

Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом, — сказал агент в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.

Морено работал с испанской национальной командой с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под руководством Морено Испания одержала 7 побед в 9 матчах и квалифицировалась на Евро-2020.

В декабре того же года Морено подписал контракт с «Монако», но был уволен в июле. При нем клуб одержал 5 побед и потерпел 5 поражений при 3 ничьих в 13 матчах, заняв 9-е место в таблице чемпионата.

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