Агент тренера Морено прокомментировал информацию о заинтересованности «Спартака»

Яго Рама Лопез, агент экс-тренера «Монако» и сборной Испании Роберта Морено, прокомментировал информацию о том, что его клиент входит в список кандидатов на должности главного тренера «Спартака».

«Сейчас мы на связи с разными клубами и сборными. Мы слушаем всех, когда Роберту это интересно.

Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом, — сказал агент в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.

Морено работал с испанской национальной командой с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под руководством Морено Испания одержала 7 побед в 9 матчах и квалифицировалась на Евро-2020.