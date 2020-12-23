ЭСК РФС признала ошибку Панина в матче между «Ротором» и «Арсеналом»

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Встреча прошла 16 декабря в Волгограде и завершилась победой «Ротора» со счетом 1:0. После игры «Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Панина в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «Ротора» (на 62-й минуте), неудалением Гогуа (67) и назначением 11-метрового удара в ворота тульского клуба (80).

«Судья ошибочно не удалил игрока “Ротора” Седрика Гогуа на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что Гогуа после игры в мяч совершил серьезное нарушение правил игры, продолжив движение прямой ногой в область колена соперника с использованием шипов, что очевидно угрожает его безопасности», — сообщается на сайте РФС.

Также экспертно-судейская комиссия пришла к выводу, что в двух других эпизодах Панин принял верные решения.

В понедельник стало известно, что Панин отстранен от судейства на неопределенное время за нарушение кодекса поведения. Как сообщил РИА Новости глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, Панин после игры 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и московским «Спартаком» (1:0 в пользу сочинцев) 12 декабря был замечен в отеле с представителями «Сочи», где он употреблял алкоголь. По словам Хачатурянца, нарушением действующего кодекса стало не употребление Паниным алкоголя, а нахождение арбитра вместе с клубом-участником матча.