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20:29 (мск), источник: Интерфакс

Стадион «Спартака» будет переименован в «Открытие банк Арена»

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Стадион футбольного клуба «Спартак» будет переименован по инициативе спонсора: новое название призвано отражать связь непосредственно с банком «Открытие», а не с брендом «Открытие» как таковым, который уходит корнями в эпоху прежних собственников группы.

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Источник: РИА (sport)

Банк «Открытие» планирует заменить установку на крыше спартаковского стадиона и вместо надписи «Открытие Арена», появившейся еще при бывших собственниках кредитной организации в 2014 году, смонтировать новую — «Открытие банк Арена», свидетельствует закупочная документация дочернего банка ЦБ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Банк в декабре разместил закупку на выполнение работ по демонтажу существующей крышной конструкции, а также изготовлению и установке новой. Максимальная стоимость договора составит 10 млн рублей.

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В пресс-службе банка «Открытие» «Интерфаксу» подтвердили, что речь идет именно о переименовании стадиона.

«Переименование “Открытие арены” (стадион “Спартак”) в “Открытие банк Арена” планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК “Спартак-Москва”. Такая форма названия стадионов — типичная практика для мирового спорта», — прокомментировала пресс-служба банка.

«Открытие» и «Спартак» заключили пятилетний нейминговый контракт в 2013 году, его стоимость составляла 1,2 млрд рублей. В 2018 году «Открытие» и футбольный клуб продлили соглашение после начала санации и смены собственника (вместо группы частных лиц, среди которых были и владельцы «Спартака» Вагит Алекперов и Леонид Федун, им стал ЦБ РФ). По договору стадион «Спартака» будет носить имя банка до 2023 года.

До «Открытие Арены» у «Спартака» не было своего стадиона: для проведения домашних матчей клубу приходилось арендовать другие московские арены.

Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года арена, принимавшая матчи турниров, носила название «Спартак», поскольку по регламенту ФИФА стадион во время этих соревнований не может носить спонсорское название.

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