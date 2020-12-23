Василий Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»
По данным «СЭ», сегодня в конце планового совещания в «Локомотиве», которое всегда проходит по средам, гендиректор Василий Кикнадзе взял слово и объявил о том, что покидает клуб. Совещание проходило в
По данным «СЭ», сегодня в конце планового совещания в «Локомотиве», которое всегда проходит по средам, гендиректор Василий Кикнадзе взял слово и объявил о том, что покидает клуб. Совещание проходило в
Определенность со сменщиком Кикнадзе должна наступить в начале следующей недели. По нашей информации, главным претендентом является Владимир Леонченко — его кандидатура рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».
Кикнадзе с 2013 года входил в совет директоров «Локомотива», а 29 декабря 2018 года был назначен на пост генерального директора клуба (Константин Алексеев).