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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василий Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»

По данным «СЭ», сегодня в конце планового совещания в «Локомотиве», которое всегда проходит по средам, гендиректор Василий Кикнадзе взял слово и объявил о том, что покидает клуб. Совещание проходило в онлайн-режиме.

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Определенность со сменщиком Кикнадзе должна наступить в начале следующей недели. По нашей информации, главным претендентом является Владимир Леонченко — его кандидатура рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».

Кикнадзе с 2013 года входил в совет директоров «Локомотива», а 29 декабря 2018 года был назначен на пост генерального директора клуба (Константин Алексеев).

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