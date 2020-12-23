10 российских игроков, которые сильнее всего регрессировали в текущем сезоне
Некоторые футболисты попадают в список второй год подряд.
Некоторые футболисты попадают в список второй год подряд.
Важный нюанс: в подборку мы постарались не включать игроков, чей спад связан прежде всего с травмами и проблемами со здоровьем. Таких немало: это и Головин, и Гулиев, и Ташаев, и Луценко. В данный список вошли футболисты, которые пережили регресс по другим причинам.
Был: важный игрок для «Динамо», постоянный игрок ротации.
Стал: глубокий запасной, провёл только 34 минут в сезоне, завершил выступления в клубе.
Карьера Рауша в «Динамо» завершилась — игрок уже попрощался с клубом. Если лаконично подводить итоги, то это были не самые яркие три года. По сравнению с периодом в Германии Константин совершил шаг назад в уровне собственной игры, он так и не смог стать полноценным игроком сборной (и даже выпал из обоймы перед ЧМ-2018), а в «Динамо» его позиции становились с каждым месяцем всё менее прочными.
В новом сезоне Константин проиграл конкуренцию как Скопинцеву, так и Вареле. Почти соотечественник Шварц вообще не рассматривал Рауша как игрока старта, поэтому исход логичен. Интересно, где левоногий
Был: основной игрок «Ахмата» и сборной России.
Стал: потерял место в основе «Ахмата» и сборной России.
Семёнов никогда не был
Теперь Семёнов — резервист. Он не сработался с Талалаевым и после шести стартовых туров постепенно стал выпадать из обоймы. Дальнейшая карьера в сборной тоже под большим вопросом.
Был: основной игрок «Локомотива» и сборной России.
Стал: потерял место в основе сборной, снизил уровень надёжности.
Гильерме провёл несколько достойных игр в Лиге чемпионов — и, может, даже вправе считаться лучшим игроком команды в этом турнире. Но если оценивать его уровень надёжности в комплексе, то натурализованный ветеран откровенно сдаёт. Он меньше выручает, становится всё более уязвим при дальних ударах, вот и Черчесов в итоге отнял у него пост первого номера.
Был: форвард, от которого ждали нового прорыва.
Стал: форвард, который так и не обрёл стабильность.
Прекрасно понимаю, что запоминается последнее, и на фоне недавнего
А в Европе? 3) Приблизился ли он за 2020-й к мечте уехать в
Ответы вряд ли будут положительными. Фёдор
Был: основной правый защитник «Спартака».
Стал: изгой, которого спихнули в аренду в «Арсенал». В Туле играет слабо.
Критиковать Рассказова мы начали ещё в год назад, но 2020-й сложился для Николая даже хуже, чем 2019-й. Он средне провёл концовку прошлого чемпионата, потерял доверие Тедеско, пропустил старт нового первенства
Играет Николай там откровенно плохо. Можно спорить по поводу слишком категоричного отношения к нему со стороны Тедеско, но сам правый защитник игрой так и не доказал, что достоин выступать за большой клуб.
Был: капитан и важный игрок для системы «Рубина».
Стал: игрок ротации в «Урале».
Лет пять назад о Подберёзкине говорили как о кандидате в сборную. В прошлом году он был твёрдым игроком основы «Рубина», носил капитанскую повязку. При Слуцком в первое время Вячеслав тоже стабильно попадал в старт, однако в концовке года разочаровал нового тренера.
Сейчас Подберёзкин, уже 28-летний, пытается выйти на прежний уровень в «Урале», где
Был: бомбардир «Тамбова», набрал «7+2» за 17 матчей.
Стал: резервист «Ростова», «0+0» в сезоне.
Иногда просто нужно найти свою команду — и тогда карьера попрёт вверх. В прошлом сезоне у Обухова было отличное время в «Тамбове», он забил свои дебютные голы в РПЛ и превратился в открытие как минимум первого круга.
В начале нового чемпионата Владимир отправился в «Ростов». Формально — на повышение, в команду выше уровнем. А фактически нападающий пришёл к тренеру, с которым у него
Был: начал проигрывать конкуренцию Маслову, но ситуация не выглядела безнадёжной.
Стал: глубокий резервист, которого Тедеско вдруг переделал в нападающего.
Карьерный кризис Кутепов произошёл не совсем по вине самого игрока — он просто перестал нравиться главному тренеру, так бывают. Но легче Илье от осознания этого факта не стало. Он выходил на поле лишь в матчах, когда выбывал
Был: молодая звезда «Рубина».
Стал: потерял место в основе, забивал только с пенальти, подвёл команду удалением.
От трансфера Игнатьева в «Рубин» были большие ожидания. Казанцы рассчитывали на него сразу же как на основного нападающего (Деспотович пришёл гораздо позже), Иван получил вдоволь игрового времени. Но распорядиться молодой нападающий им не сумел. До сих пор он забивал за новый клуб лишь с 11-метровой отметки, конкуренцию вчистую проиграл и вообще бы не выходил на поле, если бы не травма Деспотовича.
А вдобавок ко всем бедам Игнатьев получил глупейшую красную карточку в матче с «Локомотивом» и подставил команду. Слуцкий после того эпизода был в ярости.
Был: лидер «Спартака», важнейший игрок для системы.
Стал: уязвимое звено, его позиция очевидно требует усиления на трансферном рынке.
Лидер нашего рейтинга, причём безусловный, находящийся на большом расстоянии от преследователей. Спад Бакаева начался ещё в концовке прошлого чемпионата, а в текущем печальная тенденция продолжилась. Зелимхан не забивает (лишь один гол в сезоне с пенальти), больше не разгоняет быстрые атаки, теряет уйму мячей и организовывает переходы владения, а ещё жутко недорабатывает в оборонительной фазе.
К сожалению, Тедеско так и не удалось реанимировать Бакаева, и в том числе поэтому созидательная игра «Спартака» стала в концовке года провисать. Теперь
Михаил Гончаров