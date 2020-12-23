Полузащитник «Астаны» подписал контракт с клубом чемпионата России
У него закончился контракт с казахстанским клубом.
У него закончился контракт с казахстанским клубом.
Полузащитник ФК «Астана» и сборной Беларуси Иван Маевский сегодня, 23 декабря, подписал контракт с российским «Ротором», выступающим в российской
Отмечается, что официально о переходе белорусского опорника будет объявлено в январе, когда он присоединится к своей новой команде. С «Астаной» у Маевского закончился контракт.
Напомним, в сезоне КПЛ-2020 полузащитник провел за «Астану» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист. В России 32-летний Маевский уже играл, выступая с 2015 по 2017 год за «Анжи».
«Ротор» идет на 13-м месте РПЛ, в которой выступают 16 команд, набрав 14 очков после 19 туров. «Астана» же после шестилетнего чемпионства нынешний сезон в КПЛ завершила на третьем месте.