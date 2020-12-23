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21:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Семин допустил возвращение в «Локомотив» после ухода генерального директора

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об уходе из клуба Василия Кикнадзе. Слова специалиста приводит «Спорт день за днем».

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Семин посчитал закономерным уход Кикнадзе. По мнению тренера, функционер «плохо делал свою работу». Семин допустил, что вернется в «Локомотив». «Позовут — тогда пойду», — добавил он.

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Об уходе Кикнадзе стало известно ранее 23 декабря. Отмечалось, что функционер сообщил о том, что покидает свой пост, на совещании с сотрудниками клуба.

Семин покинул клуб в мае 2020-го. Специалист и клуб не стали продлевать соглашение. Вместо него «Локомотив» возглавил серб Марко Николич. Уход тренера вызвал недовольство фанатов железнодорожников.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.

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