Семин допустил возвращение в «Локомотив» после ухода генерального директора

Об уходе Кикнадзе стало известно ранее 23 декабря. Отмечалось, что функционер сообщил о том, что покидает свой пост, на совещании с сотрудниками клуба.

Семин тренировал «Локомотив» с 2016 года. Он также работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали РПЛ.