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21:44 (мск), источник: ТАСС

Василий Кикнадзе покинул пост генерального директора московского ФК «Локомотив»

ТАСС, 23 декабря. Футбольный клуб «Локомотив» на официальном сайте объявил об изменениях в руководящем составе по итогам общего собрания акционеров.

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Источник: РИА (sport)

Пост председателя совета директоров вместо Анатолия Мещерякова занял заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник. Василий Кикнадзе покинул пост гендиректора клуба, его место занял бронзовый призер чемпионата России в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Леонченко.

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В новый состав совета директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

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