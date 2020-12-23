Новый босс «Локомотива» Плутник: участвовал в организации ЧМ, входил в СД ЦСКА
С детства обожает футбол.
С детства обожает футбол.
За неделю до Нового года «Локомотив» обновил руководство клуба. Владимир Леонченко сменил Василия Кикнадзе на посту гендиректора, а новым председателем совета директоров вместо ушедшего Анатолия Мещерякова избрали Александра Плутника.
Александр Плутнику 38 лет. Он родился в семье известного журналиста «Известий» Альберта Плутника. Получил два диплома о высшем образовании — в 2004-м окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, отучившись на факультете «Международная школа бизнеса», а спустя 8 лет окончил Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина по специальности «юриспруденция». Во время обучения Плутник подрабатывал журналистом, публикуясь в издании «Метро» и «Литературной газете».
Свою карьеру он начал в 2003 году — работал экспертом в «Центре ситуационного анализа»: занимался подготовкой закона об ОСАГО.
Затем устроился в экспертное управление Президента РФ, где сопровождал нацпроекты и проводил различные международные форумы.
Позже работал помощником, а затем заместителем руководителя секретариата первого
В феврале 2020 года Плутника назначили генеральным директором ООО «Новые городские проекты», с марта он замещал должность советника по вопросам городской экономики государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ», а с конца июня и до назначения в «Локомотив» был заместителем гендиректора РЖД.
Работая в команде Игоря Шувалова, Александр Плутник был одним из тех, кто активно участвовал в организации ЧМ-2018, который глава ФИФА Джанни Инфантино признал лучшим чемпионатом мира в истории.
У Плутника уже есть опыт работы в футбольном клубе. Ранее он входил в совет директоров ЦСКА. Как утверждает журналист Василий Конов в своем
В свободное время Плутник активно занимается спортом — регулярно играет в футбол и хоккей.
Владимир Леонченко — воспитанник «Динамо», который играл в «Локомотиве» и был капитаном «Торпедо». Ранее он возглавлял профсоюз футболистов и тренеров, а с 2019 года работал в «Факеле» и занимал должность советника губернатора Воронежской области.