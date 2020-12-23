Новый босс «Локомотива» Плутник: участвовал в организации ЧМ, входил в СД ЦСКА

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За неделю до Нового года «Локомотив» обновил руководство клуба. Владимир Леонченко сменил Василия Кикнадзе на посту гендиректора, а новым председателем совета директоров вместо ушедшего Анатолия Мещерякова избрали Александра Плутника.

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Что известно о новом председателе совета директора «Локомотива»

Александр Плутнику 38 лет. Он родился в семье известного журналиста «Известий» Альберта Плутника. Получил два диплома о высшем образовании — в 2004-м окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, отучившись на факультете «Международная школа бизнеса», а спустя 8 лет окончил Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина по специальности «юриспруденция». Во время обучения Плутник подрабатывал журналистом, публикуясь в издании «Метро» и «Литературной газете».

Свою карьеру он начал в 2003 году — работал экспертом в «Центре ситуационного анализа»: занимался подготовкой закона об ОСАГО.

Затем устроился в экспертное управление Президента РФ, где сопровождал нацпроекты и проводил различные международные форумы.

Позже работал помощником, а затем заместителем руководителя секретариата первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Вскоре, минуя должность статс-секретаря — заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, стал руководителем Агентства ипотечного жилищного кредитования, которое переименовали в «ДОМ. РФ».

В феврале 2020 года Плутника назначили генеральным директором ООО «Новые городские проекты», с марта он замещал должность советника по вопросам городской экономики государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ», а с конца июня и до назначения в «Локомотив» был заместителем гендиректора РЖД.

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Как Александр Плутник связан с футболом

Работая в команде Игоря Шувалова, Александр Плутник был одним из тех, кто активно участвовал в организации ЧМ-2018, который глава ФИФА Джанни Инфантино признал лучшим чемпионатом мира в истории.

У Плутника уже есть опыт работы в футбольном клубе. Ранее он входил в совет директоров ЦСКА. Как утверждает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале, еще до назначения в «Локомотив» Плутник сообщил председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину о выходе из состава совдира клуба. Согласно уставу, выход из совета директоров носит уведомительный характер и вступает в силу сразу. Так что еще до назначения в «Локомотив» Александр Плутник к ЦСКА уже отношения не имел.

Кроме того, Александр — ярый поклонник сборной России. Он с детства следит за футболом и старается не пропускать значимые матчи.

В свободное время Плутник активно занимается спортом — регулярно играет в футбол и хоккей.

Что известно о новом гендиректоре «Локомотива»