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10:25 (мск), источник: ТАСС

Гол футболиста «Сочи» Нобоа в ворота «Спартака» стал лучшим в РПЛ в декабре

ТАСС, 24 декабря. Забитый мяч игрока «Сочи» Кристиана Нобоа признан лучшим в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Нобоа забил в матче 18-го тура в ворота московского «Спартака» ударом из-за штрафной площади. «Сочи» победил в той встрече со счетом 1:0.

После 19 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Нобоа является лучшим бомбардиром команды, на его счету восемь голов и одна результативная передача. В 20-м туре сочинский клуб сыграет с тульским «Арсеналом» 28 февраля.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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