Гол футболиста «Сочи» Нобоа в ворота «Спартака» стал лучшим в РПЛ в декабре

Нобоа забил в матче 18-го тура в ворота московского «Спартака» ударом из-за штрафной площади. «Сочи» победил в той встрече со счетом 1:0.

После 19 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Нобоа является лучшим бомбардиром команды, на его счету восемь голов и одна результативная передача. В 20-м туре сочинский клуб сыграет с тульским «Арсеналом» 28 февраля.