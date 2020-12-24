Гол футболиста «Сочи» Нобоа в ворота «Спартака» стал лучшим в РПЛ в декабре
ТАСС, 24 декабря. Забитый мяч игрока «Сочи» Кристиана Нобоа признан лучшим в Тинькофф — Российской
ТАСС, 24 декабря. Забитый мяч игрока «Сочи» Кристиана Нобоа признан лучшим в Тинькофф — Российской
Нобоа забил в матче 18-го тура в ворота московского «Спартака» ударом
После 19 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Нобоа является лучшим бомбардиром команды, на его счету восемь голов и одна результативная передача. В 20-м туре сочинский клуб сыграет с тульским «Арсеналом» 28 февраля.