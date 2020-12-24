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10:30 (мск), источник: Sport24

Гончаренко поздравил «Уфу» с десятилетием: У меня самые положительные эмоции от пребывания в этом клубе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поздравил «Уфу» с юбилеем. 23 декабря клубу исполнилось 10 лет.

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Источник: Sport24

Гончаренко ботал главным тренером «Уфы» в течение полугода, с июня по декабрь 2016-го.

«Поздравляю футбольный клуб “Уфа” с юбилеем. Желаю успеха и процветания. Те люди, которые попадают в город и клуб “Уфа”, навсегда получают яркие впечатления. У меня самые положительные эмоции от пребывания в “Уфе”. С хорошими людьми работа. Шамиль Камилович [Газизов], очень много достойных людей и ребят было всегда со мной. Поэтому желаю успеха и процветания, побед, еврокубков, хорошего стадиона, всего самого лучшего», — цитирует Гончаренко ФК «Уфа».

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