Черевченко признан лучшим тренером декабря в РПЛ

Болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер» выбрали Черевченко лучшим тренером декабря единогласно. 46-летний специалист побеждает в данной номинации второй раз подряд. На награду лучшему тренеру в декабре также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Александр Хацкевич («Ротор»).

В декабре «Химки» под руководством Черевченко одержали две победы — над тульским «Арсеналом» (1:0) и московским «Локомотивом» (3:2), а также сыграли вничью со столичным ЦСКА (2:2).