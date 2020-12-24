Черевченко признан лучшим тренером декабря в РПЛ
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возглавляющий подмосковный футбольный клуб «Химки» Игорь Черевченко признан лучшим тренером декабря в Российский
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возглавляющий подмосковный футбольный клуб «Химки» Игорь Черевченко признан лучшим тренером декабря в Российский
Болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер» выбрали Черевченко лучшим тренером декабря единогласно. 46-летний специалист побеждает в данной номинации второй раз подряд. На награду лучшему тренеру в декабре также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Александр Хацкевич («Ротор»).
В декабре «Химки» под руководством Черевченко одержали две победы — над тульским «Арсеналом» (1:0) и московским «Локомотивом» (3:2), а также сыграли вничью со столичным ЦСКА (2:2).
«Химки» после 19 туров набрали 25 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.