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10:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черевченко признан лучшим тренером декабря в РПЛ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Возглавляющий подмосковный футбольный клуб «Химки» Игорь Черевченко признан лучшим тренером декабря в Российский премьер-лиге (РПЛ), сообщается на странице турнира в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер» выбрали Черевченко лучшим тренером декабря единогласно. 46-летний специалист побеждает в данной номинации второй раз подряд. На награду лучшему тренеру в декабре также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Александр Хацкевич («Ротор»).

В декабре «Химки» под руководством Черевченко одержали две победы — над тульским «Арсеналом» (1:0) и московским «Локомотивом» (3:2), а также сыграли вничью со столичным ЦСКА (2:2).

«Химки» после 19 туров набрали 25 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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