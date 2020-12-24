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13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» предложил главному тренеру «Сассуоло» контракт с зарплатой € 3 млн

«Спартак» предпринял попытку заполучить замену для главного тренера Доменико Тедеско уже в зимнюю паузу.

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Источник: РИА "Новости"
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По информации La Gazzetta dello Sport, красно-белые сделали щедрое предложение наставнику «Сассуоло» Роберто де Дзерби, выразив готовность платить ему € 3 млн в год. «Спартак» также был готов выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако специалист сам отказался от возможности перебраться в Россию.

При этом, несмотря на нежелание де Дзерби бросать команду сейчас, его контракт с «Сассуоло» всё ещё не продлён и рассчитан до лета 2021 года. Таким образом, он может покинуть клуб бесплатно по окончании сезона.

Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать действующее соглашение, также рассчитанное до лета.

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