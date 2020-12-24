Николич останется на посту главного тренера «Локомотива»

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В среду было объявлено, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и глава совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков покинули свои посты. Их заменили Леонченко и Александр Плутник соответственно.

«Сейчас у всех команд, включая основную, отпуск. Самое главное — футболистам набраться сил и спокойно готовиться к возобновлению сезона. Ситуация в клубе стабильная, действующий контракт с главным тренером есть. Он тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона. Все условия для жизнедеятельности команды нормально функционируют, все в рабочем режиме. Футбольная жизнь продолжается, самые добрые пожелания, прежде всего, болельщиками «Локомотива», — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

«Я прекрасно понимаю и ценю традиции, которые существуют в “Локомотиве”. С большим уважением отношусь к аудитории болельщиков. Задачи, которые перед клубом стоят, стояли и будут ставиться — максимально достигать самых положительных результатов в игре», — сказал Леонченко.

Николич возглавил «Локомотив» в начале июня, сменив на посту главного тренера Юрия Семина. Ранее сообщалось, что соглашение сербского специалиста с железнодорожниками рассчитано до 2022 года.