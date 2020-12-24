«Зенит» интересуется защитником сборной Уругвая
По информации Sport24, правый защитник уругвайского «Пеньяроля» Джованни Гонсалес входит в сферу интересов «Зенита». Контракт 26-летнего игрока с его нынешним клубом истекает 31 декабря 2020 года.
По информации Sport24, правый защитник уругвайского «Пеньяроля» Джованни Гонсалес входит в сферу интересов «Зенита». Контракт 26-летнего игрока с его нынешним клубом истекает 31 декабря 2020 года.
Гонсалес является воспитанником «Ривер Плейта» из Монтевидео. За «Пеньяроль» футболист выступает с начала 2018 года. Гонсалес провел за клуб в общей сложности 92 матча, в которых забил 5 мячей и сделал 10 голевых передач.
В активе Гонсалеса 8 матчей за сборную Уругвая. Его трансферная стоимость оценивается в €800 тыс.