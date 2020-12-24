Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива»

В эфире «Матч-ТВ» спортивный функционер отметил, что пока он занимал пост гендиректора, была проделана огромная работа в клубе.

«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи», — заявил он.

Кикнадзе также заявил, что команда способна решать серьезные задачи на футбольном поле и обеспечить себя хорошими футболистами.

«Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», — поделился мнением бывший гендиректор железнодорожников.