Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал свой уход из клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В эфире «Матч-ТВ» спортивный функционер отметил, что пока он занимал пост гендиректора, была проделана огромная работа в клубе.

«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи», — заявил он.

Кикнадзе также заявил, что команда способна решать серьезные задачи на футбольном поле и обеспечить себя хорошими футболистами.

«Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», — поделился мнением бывший гендиректор железнодорожников.

В среду было объявлено, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и глава совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков покинули свои посты. Их заменили Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.

 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Николич останется на посту главного тренера «Локомотива»
Футболисты не попали в список лучших спортсменов года в России
«Зенит» интересуется защитником сборной Уругвая
Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России
СМИ: Тухель уволен с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен»
«Спартак» предложил главному тренеру «Сассуоло» 3 миллиона евро
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь