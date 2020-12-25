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14:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Червиченко: «Спартаку» нечем мотивировать Тедеско для продолжения работы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Московскому футбольному клубу «Спартак» нечем мотивировать тренера Доменико Тедеско для продолжения сотрудничества, но факт полной отработки контракта немецким специалистом выглядит логичным, заявил РИА Новости бывший владелец «красно-белых» Андрей Червиченко.

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Тедеско после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает в мае 2021 года, после чего пресс-служба клуба сообщила, что приступает к поискам нового тренера. В пятницу «красно-белые» официально объявили, что желают продолжить сотрудничество с немецким специалистом до завершения срока договора, без смены тренера зимой.

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«При заключении контракта есть понимание, что он закончится. И в этой ситуации есть две стороны, которые заключили соглашение, чтобы понять — подходят ли они друг другу. “Спартаку”, видимо, все нравится, а Тедеско, видимо, не все. И по окончании контракта люди расстаются, что тут может быть правильного или неправильного… Видимо, “Спартаку” нечем мотивировать Тедеско для продолжения работы. Я думаю, что там все проблема в том, что он хочет участвовать в трансферной политике. Не знаю, правда, в качестве кого. Думаю, что ключевой проблемой нежелания продолжать работу является то, что трансферный вопрос решается без него», — сказал Червиченко по телефону.

«Тедеско очень благородно за полгода сообщил, что не будет продлевать контракт, и дал понять, чтобы на него не рассчитывали, чтобы сейчас начинали поиск нового тренера. Этот поступок немецкого специалиста со стороны выглядит логичным и очень джентельменским», — продолжил собеседник агентства.

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошла до полуфинала Кубка России, а в нынешнем сезоне «красно-белые» идут на третьем месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков, а от идущего вторым ЦСКА — на 2 балла.

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