Червиченко: «Спартаку» нечем мотивировать Тедеско для продолжения работы
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Василий
Тедеско после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает в мае 2021 года, после чего
«При заключении контракта есть понимание, что он закончится. И в этой ситуации есть две стороны, которые заключили соглашение, чтобы понять — подходят ли они друг другу. “Спартаку”, видимо, все нравится, а Тедеско, видимо, не все. И по окончании контракта люди расстаются, что тут может быть правильного или неправильного… Видимо, “Спартаку” нечем мотивировать Тедеско для продолжения работы. Я думаю, что там все проблема в том, что он хочет участвовать в трансферной политике. Не знаю, правда, в качестве кого. Думаю, что ключевой проблемой нежелания продолжать работу является то, что трансферный вопрос решается без него», — сказал Червиченко по телефону.
«Тедеско очень благородно за полгода сообщил, что не будет продлевать контракт, и дал понять, чтобы на него не рассчитывали, чтобы сейчас начинали поиск нового тренера. Этот поступок немецкого специалиста со стороны выглядит логичным и очень джентельменским», — продолжил собеседник агентства.
Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Российской