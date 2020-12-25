Червиченко: «Спартаку» нечем мотивировать Тедеско для продолжения работы

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Тедеско после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает в мае 2021 года, после чего пресс-служба клуба сообщила, что приступает к поискам нового тренера. В пятницу «красно-белые» официально объявили, что желают продолжить сотрудничество с немецким специалистом до завершения срока договора, без смены тренера зимой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cc2d8c8ec1406964ade5" data-vnd="cc2d8c8ec1406964ade5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cc2d8c8ec1406964ade5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«При заключении контракта есть понимание, что он закончится. И в этой ситуации есть две стороны, которые заключили соглашение, чтобы понять — подходят ли они друг другу. “Спартаку”, видимо, все нравится, а Тедеско, видимо, не все. И по окончании контракта люди расстаются, что тут может быть правильного или неправильного… Видимо, “Спартаку” нечем мотивировать Тедеско для продолжения работы. Я думаю, что там все проблема в том, что он хочет участвовать в трансферной политике. Не знаю, правда, в качестве кого. Думаю, что ключевой проблемой нежелания продолжать работу является то, что трансферный вопрос решается без него», — сказал Червиченко по телефону.

«Тедеско очень благородно за полгода сообщил, что не будет продлевать контракт, и дал понять, чтобы на него не рассчитывали, чтобы сейчас начинали поиск нового тренера. Этот поступок немецкого специалиста со стороны выглядит логичным и очень джентельменским», — продолжил собеседник агентства.