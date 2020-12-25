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17:47 (мск), источник: Sport24

Адвокат Широкова: Судья Данченков будет всю жизнь жить с позором. Мы разорвали их в хлам

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы экс-футболиста сборной России Романа Широкова, подвел итоги судебного разбирательстве об избиении арбитра Никиты Данченкова.

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Источник: РИА "Новости"

Широкова приговорили к 100 тысячам штрафа и 100 часам общественных работ.

«Пенсионер-юрист Добровинский пытался сказать, что эти бутсы — орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства. Этот судья будет всю жизнь жить с позором. 100 часов общественных работ мы добросовестно исполним и 100 тысяч штрафа. Никаких миллионов, миллиардов. Мы будем выплачивать сумму в соответствии с законом с зарплаты, которую Роман получает.

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Это судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в уважении и в почете. Это позор Данченкова на всю его жизнь. Ему это будет вспоминаться не один год. Можно сказать, что это было должностное преступление, которое он совершил при выполнении своих обязанностей.

Мы не совершили убийства, не пытались его совершить. Это преступление, которое относится к категории небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый, адекватный и гуманный.

Позиция Данченкова и его адвокатов — это позиция грибков: они хотят показать свою значимость в эволюционной цепочке жизни. Эти смешные люди — позор юриспруденции и адвокатуры. Добровинский уже не адвокат, думаю, эти тоже в одном шаге от отстранения.

Это наша победа. Мы разорвали их в хлам, — передает слова Лялина корреспондент Sport24 Александр Сергеев.

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