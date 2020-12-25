«Зенит» оштрафован на 410 тыс. рублей по итогам матча РПЛ со «Спартаком»
ТАСС, 25 декабря.
ТАСС, 25 декабря.
Встреча прошла 16 декабря в
За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, «Зенит» заплатит 100 тыс. рублей, за неправомерные действия зрителей — 200 тыс. рублей, за массовые нарушения зрителями обязательных требований раздела санитарного регламента — 50 тыс. рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений — 60 тыс. рублей.
«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за неправомерные действия зрителей.
Во время матча на трибунах «Газпром-Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд. При этом 15 декабря
За участие в драке были задержаны девять посетителей матча (пять болельщиков «Зенита» и четыре — «Спартака»). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»).