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19:25 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» оштрафован на 410 тыс. рублей по итогам матча РПЛ со «Спартаком»

ТАСС, 25 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский «Зенит» на 410 тыс. рублей по итогам домашнего матча 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Встреча прошла 16 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, «Зенит» заплатит 100 тыс. рублей, за неправомерные действия зрителей — 200 тыс. рублей, за массовые нарушения зрителями обязательных требований раздела санитарного регламента — 50 тыс. рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений — 60 тыс. рублей.

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«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за неправомерные действия зрителей.

Во время матча на трибунах «Газпром-Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд. При этом 15 декабря пресс-служба петербургского клуба объявила о том, что игра пройдет при пустых трибунах, а проход на матч будет доступен только для посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

За участие в драке были задержаны девять посетителей матча (пять болельщиков «Зенита» и четыре — «Спартака»). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»).

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
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