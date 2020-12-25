«Зенит» оштрафован на 410 тыс. рублей по итогам матча РПЛ со «Спартаком»

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Встреча прошла 16 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, «Зенит» заплатит 100 тыс. рублей, за неправомерные действия зрителей — 200 тыс. рублей, за массовые нарушения зрителями обязательных требований раздела санитарного регламента — 50 тыс. рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений — 60 тыс. рублей.

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«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за неправомерные действия зрителей.

Во время матча на трибунах «Газпром-Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд. При этом 15 декабря пресс-служба петербургского клуба объявила о том, что игра пройдет при пустых трибунах, а проход на матч будет доступен только для посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.