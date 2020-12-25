Игроки «молодежек» «Чертаново» и «Ахмата» отстранены на 6 матчей за драку
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
«Ахмат» разгромил «Чертаново» 15 декабря в Грозном — 5:1. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за массовую драку на шесть матчей дисквалифицированы защитники «Ахмата» Асламбек Бунхоев и Арсен Адамов и защитник Радий Ямлиханов и вратарь Владимир Задирака из «Чертаново». Сразу после матча все четверо получили красные карточки за агрессивное поведение и драку по окончании игры.
Кроме того, за неподобающее поведение команды «Чертаново» и «Ахмат» оштрафованы на 25 тысяч рублей каждая. Также КДК РФС попросил департамент судейства РФС и академию РФС обратить внимание на исполнение судейской бригадой матча своих функциональных обязанностей при его проведении.