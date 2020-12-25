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20:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки «молодежек» «Чертаново» и «Ахмата» отстранены на 6 матчей за драку

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал четырех игроков на шесть матчей по итогам игры 14-го тура молодежного первенства России между грозненским «Ахматом» и московским «Чертаново», сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» разгромил «Чертаново» 15 декабря в Грозном — 5:1. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за массовую драку на шесть матчей дисквалифицированы защитники «Ахмата» Асламбек Бунхоев и Арсен Адамов и защитник Радий Ямлиханов и вратарь Владимир Задирака из «Чертаново». Сразу после матча все четверо получили красные карточки за агрессивное поведение и драку по окончании игры.

Кроме того, за неподобающее поведение команды «Чертаново» и «Ахмат» оштрафованы на 25 тысяч рублей каждая. Также КДК РФС попросил департамент судейства РФС и академию РФС обратить внимание на исполнение судейской бригадой матча своих функциональных обязанностей при его проведении.

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