В Италии сообщили, что «Спартак» рассматривает Бенитеса на замену Тедеско
Португалец Леонарду Жардим и испанец Рафаэль Бенитес находятся в
Португалец Леонарду Жардим и испанец Рафаэль Бенитес находятся в
По его словам, московский клуб ранее хотел заполучить главного тренера «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Однако 41-летний итальянский специалист отклонил предложение.
Бенитес на данный момент возглавляет китайский клуб «Далянь Ифан». За свою карьеру 60-летний специалист работал во многих
46-летний Жардим последние годы работал в «Монако», который в 2017 году привел к победе в чемпионате Франции.
Напомним, что 16 декабря главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3) объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который заканчивается летом 2021 года.
25 декабря «Спартак» опубликовал сообщение, в котором говорится, что клуб выражает полную поддержку Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.