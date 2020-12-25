Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
25 декабря, источник: Спорт-Экспресс

В Италии сообщили, что «Спартак» рассматривает Бенитеса на замену Тедеско

Португалец Леонарду Жардим и испанец Рафаэль Бенитес находятся в шорт-листе на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщил журналист Николо Шира в своем Twitter.

Наверх
Источник: Reuters

По его словам, московский клуб ранее хотел заполучить главного тренера «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Однако 41-летний итальянский специалист отклонил предложение.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Бенитес на данный момент возглавляет китайский клуб «Далянь Ифан». За свою карьеру 60-летний специалист работал во многих топ-клубах Европы, включая, «Реал», «Челси» и «Ливерпуль», которые приводил к победе в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

46-летний Жардим последние годы работал в «Монако», который в 2017 году привел к победе в чемпионате Франции.

Напомним, что 16 декабря главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3) объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который заканчивается летом 2021 года.

25 декабря «Спартак» опубликовал сообщение, в котором говорится, что клуб выражает полную поддержку Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.

 Кравец — о скандале с Дзюбой: «Футболисты часто помогают друг другу снять напряжение после матчей»
Самые курьезные шайбы в истории КХЛ
«США сыграют в финале с Канадой»: СМИ — о шансах сборной России
Норвегия и Франция отказались от участия в Рождественской гонке
Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате России
Банк обманул Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей
Поможем российским паралимпийцам подготовиться к Играм
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь