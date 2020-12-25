В Италии сообщили, что «Спартак» рассматривает Бенитеса на замену Тедеско

По его словам, московский клуб ранее хотел заполучить главного тренера «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Однако 41-летний итальянский специалист отклонил предложение.

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Бенитес на данный момент возглавляет китайский клуб «Далянь Ифан». За свою карьеру 60-летний специалист работал во многих топ-клубах Европы, включая, «Реал», «Челси» и «Ливерпуль», которые приводил к победе в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

46-летний Жардим последние годы работал в «Монако», который в 2017 году привел к победе в чемпионате Франции.

Напомним, что 16 декабря главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3) объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который заканчивается летом 2021 года.