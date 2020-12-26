Чалов: Слова Черчесова не задели. Если вызовут в сборную, сразу приеду
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов прокомментировал слова главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов прокомментировал слова главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
В ноябре Черчесов дал резонансное интервью, в котором он, в частности, заявил, что для него «лучше бездарный Антон Заболотный, чем талантливый Чалов, который ничего не делает».
«Эфир не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера свое мнение — если нужно, все обсудим с ним без проблем. Но в медиа я это сейчас делать не буду.
Конечно, сразу приеду в сборную, если вызовут. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных моих целей на ближайшее время. Я буду делать все для этого. На нашу работу это не влияет.
В тот момент многие