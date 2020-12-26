Чалов: Слова Черчесова не задели. Если вызовут в сборную, сразу приеду

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В ноябре Черчесов дал резонансное интервью, в котором он, в частности, заявил, что для него «лучше бездарный Антон Заболотный, чем талантливый Чалов, который ничего не делает».

«Эфир не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера свое мнение — если нужно, все обсудим с ним без проблем. Но в медиа я это сейчас делать не буду.

Конечно, сразу приеду в сборную, если вызовут. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных моих целей на ближайшее время. Я буду делать все для этого. На нашу работу это не влияет.

В тот момент многие почему-то решили, что именно сейчас я должен что-то доказать. Слушайте, но это же не одна игра, к которой ты готовишься всю жизнь, должен выйти и проявить себя. У меня каждый матч такой. Когда у тебя есть цели — чемпионство с ЦСКА и основа сборной, ты так настраиваешься на все матчи. Так было и до интервью с Черчесовым, и есть сейчас. Я выхожу на поле и думаю, что могу сделать для своей команды, — цитирует Чалова Чемпионат.