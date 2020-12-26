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12:21 (мск), источник: Sport24

Малком — лучший игрок первой части сезона РПЛ по количеству успешных обводок

Нападающий «Зенита» Малком является лучшим игроком первой части сезона РПЛ по количеству успешных обводок. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: Sport24

Малком совершил 76 процентов успешных обводок за первые 19 туров, что является лучшим показателем в чемпионате.

В текущем сезоне Малком провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один мяч.

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