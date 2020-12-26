Малком — лучший игрок первой части сезона РПЛ по количеству успешных обводок
Нападающий «Зенита» Малком является лучшим игроком первой части сезона РПЛ по количеству успешных обводок. Об этом сообщает
Нападающий «Зенита» Малком является лучшим игроком первой части сезона РПЛ по количеству успешных обводок. Об этом сообщает
Малком совершил 76 процентов успешных обводок за первые 19 туров, что является лучшим показателем в чемпионате.
В текущем сезоне Малком провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один мяч.