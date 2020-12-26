Арбитр Данченков — о решении суда по делу Широкова: Очень обидно и очень мерзко

«Хотел бы поделиться своими эмоциями. Тем, кто следит за этим разбирательством, уже известен вердикт суда. Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания, — сказал Данченков в сторис своего Instagram. — К сожалению, в нашей стране правосудие — такая штука, что удивляться нечему, поэтому тут ничего не поделаешь.

К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах своего ребенка, на глазах около сотни человек, а также, учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов человек избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, что-то не по твоей воле, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лицо людям, все просто.