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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арбитр Данченков — о решении суда по делу Широкова: Очень обидно и очень мерзко

Арбитр Никита Данченков поделился эмоциями после вынесения вердикта по делу Романа Широкова.

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Источник: Спорт-Экспресс
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Данченков не скрывал недовольства решением суда по делу экс-футболиста, который избил его во время коммерческого турнира в августе. Широков был приговорен к 100 часам обязательных работ и денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей.

«Хотел бы поделиться своими эмоциями. Тем, кто следит за этим разбирательством, уже известен вердикт суда. Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания, — сказал Данченков в сторис своего Instagram. — К сожалению, в нашей стране правосудие — такая штука, что удивляться нечему, поэтому тут ничего не поделаешь.

К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах своего ребенка, на глазах около сотни человек, а также, учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов человек избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, что-то не по твоей воле, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лицо людям, все просто.

По поводу адвоката со стороны Широкова… Это отдельный кадр, который меня обвиняет в моем неправильном судействе, хотя сам ничего не понимает и это простая субъективщина. Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы.

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