Арбитр Данченков — о решении суда по делу Широкова: Очень обидно и очень мерзко
Арбитр Никита Данченков поделился эмоциями после вынесения вердикта по делу Романа Широкова.
Арбитр Никита Данченков поделился эмоциями после вынесения вердикта по делу Романа Широкова.
Данченков не скрывал недовольства решением суда по делу
«Хотел бы поделиться своими эмоциями. Тем, кто следит за этим разбирательством, уже известен вердикт суда. Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания, — сказал Данченков в сторис своего Instagram. — К сожалению, в нашей стране правосудие — такая штука, что удивляться нечему, поэтому тут ничего не поделаешь.
К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно на глазах своего ребенка, на глазах около сотни человек, а также, учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов человек избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе
По поводу адвоката со стороны Широкова… Это отдельный кадр, который меня обвиняет в моем неправильном судействе, хотя сам ничего не понимает и это простая субъективщина. Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы.