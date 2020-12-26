Бывшие тренеры «Локомотива». Где они сейчас

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Как ни крути, но «Локо» ассоциируется лишь с одним тренером — Юрием Палычем Сёминым. Однако нельзя не упомянуть и тех, кто работал в клубе до и после него. Рассказываем, где теперь сменщики Сёмина и как сложилась их карьера после «Локомотива». Их было, кстати, очень много.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a5556608fe8100888af3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a5556608fe8100888af3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--a5556608fe8100888af3" data-vnd="a5556608fe8100888af3" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5556608fe8100888af3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Владимир Эштреков (2005)

В 2005 году Юрий Сёмин возглавил сборную России, и «Локомотив» принял Владимир Эштреков — верный соратник Палыча. Он помогал Сёмину в «Локо» начиная с 1992 года, и команду ему доверили без особых проблем. Однако больших побед «железнодорожники» под руководством Эштрекова не добились.



Чуть больше полугода он продержался у руля «Локомотива», после чего трудился в клубе «МВД России» и нальчикском «Спартаке». Вот уже 10 лет как Эштреков находится без тренерской работы. Иногда он даёт комментарии прессе по поводу российского футбола и, конечно же, «Локомотива».

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Славолюб Муслин (2005 — 2006)

На смену Эштрекову пришёл серб Славолюб Муслин, который также проработал совсем недолго. Возглавив команду в декабре 2005 года, осенью 2006 года он был отправлен в отставку. «Локомотив» под его руководством занял третье место в чемпионате России.



Позже Муслин трудился во многих клубах: «Локерен», «Химки», минское «Динамо», «Анортосис», «Амкар» и «Краснодар». Именно при нём «быки», кстати, и дебютировали в РФПЛ. В 2016 году Славолюбу даже доверили сборную Сербии, но больших успехов он там не добился. Последний тренерский опыт Муслина также оказался неудачным — всего 5 месяцев он продержался в саудовском клубе «Аль-Фейха», который и покинул в феврале 2019 года.

Олег Долматов (2006)

Осенью 2006 года «Локомотив» возглавил Олег Долматов, но уже в декабре его отправили в отставку. Тогда в клубе сменилось руководство, и экс-наставнику ЦСКА пришлось искать новое место работы. Вместе с ним из «Локо» ушёл и Валерий Филатов, занимавший пост президента. Долматов к тому времени успел провести лишь семь матчей во главе «железнодорожников».

Новым президентом «Локомотива» стал Юрий Сёмин, а Долматов отправился в «Ростов». С 2017 года Олег Васильевич работает в структуре ЦСКА на должности координатора молодёжных команд.

Анатолий Бышовец (2007)

«Локомотив» возглавил Анатолий Бышовец, но с работой в новом для себя клубе он не справился. Под руководством Бышовца команда одержала всего 17 побед в 40 матчах. А в ноябре 2007 года, после поражения от «Кубани», Анатолий Фёдорович покинул свой пост. Так же как и Юрий Палыч Сёмин. Главное достижение клуба в этот период — Кубок России (сезон-2006/2007).

«Локо» стал для Бышовца последним местом работы. При этом сам Анатолий Фёдорович заявил, что с «тренерской деятельностью не закончил». «Предложения есть, но, к частью, у меня нет необходимости соглашаться на них. Если будет действительно хорошее предложение, то я его с радостью приму», — сказал Бышовец в 2019 году изданию «Р-Спорт».

Рашид Рахимов (2007 — 2009)

После Бышовца «Локо» принял молодой Рашид Рахимов — на момент прихода в клуб ему было всего 42 года. При нём «железнодорожники» завершили сезон-2008 на 7-й строчке, неудачно стартовала команда и годом позже. Тогда «Локомотив» после шести туров занимал лишь 12-е место в турнирной таблице.



Рахимова уволили, в нескольких матчах командой руководил Владимир Маминов. Уже затем в «Локо» вернулся Юрий Сёмин, но ненадолго: спустя полтора года он покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов (5-е место в чемпионате России) и конфликта с Ольгой Смородской.

Рашид Маматкулович, в свою очередь, во второй раз возглавил «Амкар», а позже долгое время трудился в «Тереке» («Ахмате»). Чуть больше года Рахимов сидел без тренерской работы, успев при этом попробовать свои силы в качестве эксперта на телевидении. С октября 2020 года он является главным тренером «Уфы».

Юрий Красножан (2010 — 2011)

Ольга Смородская, тогдашний президент «Локомотива», нашла замену Сёмину в лице Юрия Красножана. Однако и он не смог надолго задержаться в клубе, покинув свой пост уже через полгода. После «Локо» Юрий Анатольевич возглавлял вторую сборную России, «Кубань», «Терек», сборную Казахстана и «Химки».

Последние два года Красножан находился без работы. Недавно появилась информация, что он может возглавить женскую сборную России, но пока официального подтверждения этому не было.

Жозе Коусейру (2011 — 2012)

Португалец приходил в «Локомотив», имея за своими плечами мощный бэкграунд. Коусейру работал в «Порту», лиссабонском «Спортинге» и молодёжной сборной Португалии. Несмотря на такой тренерский опыт, Жозе в «Локо» провалился. Под его руководством «железнодорожники» закончили сезон-2011/2012 на 7-м месте в РФПЛ.



«С Жозе мы расстаёмся по-человечески, по-доброму, — заявила Ольга Смородская клубной пресс-службе. — Он сказал, что “Локомотив” навсегда остается в его сердце. Жозе будет следить за клубом в будущем. Но результата с командой он не достиг, поэтому и уходит. Такова участь тренера».



После «Локомотива» Жозе вернулся на родину, работал в клубах «Витория» и «Эшторил». С 2018 года Коусейру занимает должность технического директора в сборной Португалии.

Славен Билич (2012 — 2013)

Многого ждали в «Локомотиве» от прихода Славена Билича. При нём сборная Хорватии показывала хороший футбол, в том числе и на международной арене. «Билич — специалист экстра-класса», — объясняла выбор руководства клуба Ольга Смородская. Тем не менее именно хорватский специалист «пробил дно», заняв с командой 9-е место в чемпионате России. Ниже «Локомотив» не падал ни до, не после Билича.

Покинув Россию, Билич работал в «Бешикташе» и «Вест Хэме». С 2018 по 2019 годы Славен трудился в саудовском клубе «Аль-Иттихад», а до недавнего времени он возглавлял «Вест Бромвич».

Леонид Кучук (2013 — 2014)

Лучшим тренером в современной истории «Локо» (не считая, конечно же, Юрия Сёмина) смело можно назвать Леонида Кучука. В сезоне-2013/2014 команда до последнего боролась за чемпионство, но заняла в итоге 3-е место. Несмотря на это, Кучук вскоре покинул клуб, причём со скандалом.



В «Локомотиве» разгорелся конфликт между самим Кучуком и двумя лидерами команды — Лассаной Диарра и Мбарком Буссуфа. Вдобавок к этому «железнодорожники» не лучшим образом начали сезон-2014/2015 — всего 2 победы в 9 матчах. Всё это в конечном счёте и привело к отставке Кучука.



Позже белорусский специалист работал в «Кубани» и «Ростове», а также в двух украинских клубах — «Стали» и «Рухе». Сейчас Кучук трудится на родине, возглавляя минское «Динамо».

Миодраг Божович (2014 — 2015)

Не получилось в «Локомотиве» и у Миодрага Божовича. Чуть больше полугода он проработал в клубе, одержав лишь 8 побед в 21 матче. При нём «железнодорожники» заняли 7-е место в РФПЛ. Покинув «Локо», Божович возглавлял «Црвену Звезду», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». С лета 2020 года Граф сидит без тренерской работы.

Игорь Черевченко (2014, 2015 — 2016)

Сезон-2014/2015 «Локомотив» заканчивал уже с другим специалистом — Игорем Черевченко. Поднять команду выше 7-го места он не смог, зато «железнодорожники» выиграли под его руководством Кубок России. Достичь большего успеха Черевченко не удалось. В сезоне-2015/2016 «Локомотив» занял 6-е место, после чего Игорь Геннадьевич покинул клуб.



Позже Черевченко работал в «Балтике» и тульском «Арсенале». С сентября 2020 года Игорь Геннадьевич трудится в «Химках» и, надо признать, что делает он это весьма успешно. В 12 матчах подмосковный клуб одержал 8 побед, за что Черевченко был заслуженно признан тренером месяца в РПЛ.

Юрий Сёмин (1986 — 1990, 1992 — 2005, 2009 — 2010, 2016 — 2020)

Тяжело представить «железнодорожников» без Юрия Палыча. Четвёртое, последнее на данный момент, его расставание с «Локо» вышло самым болезненным. Символ клуба уходил не по своей воле — за него и болельщиков красно-зелёных всё решило руководство.

Как показало время, новый главный тренер «Локомотива» — Марко Николич — ничуть не лучше Сёмина. Недавно клуб покинул Василий Кикнадзе, который и настоял на уходе Палыча из команды. Может, новое руководство «Локо» решит вернуть Сёмина?