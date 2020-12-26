Бывшие тренеры «Локомотива». Где они сейчас
Заменить Сёмина так никому и не удалось. Хотя пытались многие.
Заменить Сёмина так никому и не удалось. Хотя пытались многие.
Как ни крути, но «Локо» ассоциируется лишь с одним тренером — Юрием Палычем Сёминым. Однако нельзя не упомянуть и тех, кто работал в клубе до и после него. Рассказываем, где теперь сменщики Сёмина и как сложилась их карьера после «Локомотива». Их было, кстати, очень много.
В 2005 году Юрий Сёмин возглавил сборную России, и «Локомотив» принял Владимир Эштреков — верный соратник Палыча. Он помогал Сёмину в «Локо» начиная с 1992 года, и команду ему доверили без особых проблем. Однако больших побед «железнодорожники» под руководством Эштрекова не добились.
Чуть больше полугода он продержался у руля «Локомотива», после чего трудился в клубе «МВД России» и нальчикском «Спартаке». Вот уже 10 лет как Эштреков находится без тренерской работы. Иногда он даёт комментарии прессе по поводу российского футбола и, конечно же, «Локомотива».
На смену Эштрекову пришёл серб Славолюб Муслин, который также проработал совсем недолго. Возглавив команду в декабре 2005 года, осенью 2006 года он был отправлен в отставку. «Локомотив» под его руководством занял третье место в чемпионате России.
Позже Муслин трудился во многих клубах: «Локерен», «Химки», минское «Динамо», «Анортосис», «Амкар» и «Краснодар». Именно при нём «быки», кстати, и дебютировали в РФПЛ. В 2016 году Славолюбу даже доверили сборную Сербии, но больших успехов он там не добился. Последний тренерский опыт Муслина также оказался неудачным — всего 5 месяцев он продержался в саудовском клубе «Аль-Фейха», который и покинул в феврале 2019 года.
Осенью 2006 года «Локомотив» возглавил Олег Долматов, но уже в декабре его отправили в отставку. Тогда в клубе сменилось руководство, и
Новым президентом «Локомотива» стал Юрий Сёмин, а Долматов отправился в «Ростов». С 2017 года Олег Васильевич работает в структуре ЦСКА на должности координатора молодёжных команд.
«Локомотив» возглавил Анатолий Бышовец, но с работой в новом для себя клубе он не справился. Под руководством Бышовца команда одержала всего 17 побед в 40 матчах. А в ноябре 2007 года, после поражения от «Кубани», Анатолий Фёдорович покинул свой пост. Так же как и Юрий Палыч Сёмин. Главное достижение клуба в этот период — Кубок России (сезон-2006/2007).
«Локо» стал для Бышовца последним местом работы. При этом сам Анатолий Фёдорович заявил, что с «тренерской деятельностью не закончил». «Предложения есть, но, к частью, у меня нет необходимости соглашаться на них. Если будет действительно хорошее предложение, то я его с радостью приму», — сказал Бышовец в 2019 году изданию «Р-Спорт».
После Бышовца «Локо» принял молодой Рашид Рахимов — на момент прихода в клуб ему было всего 42 года. При нём «железнодорожники» завершили сезон-2008 на 7-й строчке, неудачно стартовала команда и годом позже. Тогда «Локомотив» после шести туров занимал лишь 12-е место в турнирной таблице.
Рахимова уволили, в нескольких матчах командой руководил Владимир Маминов. Уже затем в «Локо» вернулся Юрий Сёмин, но ненадолго: спустя полтора года он покинул клуб
Ольга Смородская, тогдашний президент «Локомотива», нашла замену Сёмину в лице Юрия Красножана. Однако и он не смог надолго задержаться в клубе, покинув свой пост уже через полгода. После «Локо» Юрий Анатольевич возглавлял вторую сборную России, «Кубань», «Терек», сборную Казахстана и «Химки».
Португалец приходил в «Локомотив», имея за своими плечами мощный бэкграунд. Коусейру работал в «Порту», лиссабонском «Спортинге» и молодёжной сборной Португалии. Несмотря на такой тренерский опыт, Жозе в «Локо» провалился. Под его руководством «железнодорожники» закончили сезон-2011/2012 на 7-м месте в РФПЛ.
«С Жозе мы расстаёмся
После «Локомотива» Жозе вернулся на родину, работал в клубах «Витория» и «Эшторил». С 2018 года Коусейру занимает должность технического директора в сборной Португалии.
Многого ждали в «Локомотиве» от прихода Славена Билича. При нём сборная Хорватии показывала хороший футбол, в том числе и на международной арене. «Билич — специалист экстра-класса», — объясняла выбор руководства клуба Ольга Смородская. Тем не менее именно хорватский специалист «пробил дно», заняв с командой 9-е место в чемпионате России. Ниже «Локомотив» не падал ни до, не после Билича.
Лучшим тренером в современной истории «Локо» (не считая, конечно же, Юрия Сёмина) смело можно назвать Леонида Кучука. В сезоне-2013/2014 команда до последнего боролась за чемпионство, но заняла в итоге 3-е место. Несмотря на это, Кучук вскоре покинул клуб, причём со скандалом.
В «Локомотиве» разгорелся конфликт между самим Кучуком и двумя лидерами команды — Лассаной Диарра и Мбарком Буссуфа. Вдобавок к этому «железнодорожники» не лучшим образом начали сезон-2014/2015 — всего 2 победы в 9 матчах. Всё это в конечном счёте и привело к отставке Кучука.
Позже белорусский специалист работал в «Кубани» и «Ростове», а также в двух украинских клубах — «Стали» и «Рухе». Сейчас Кучук трудится на родине, возглавляя минское «Динамо».
Не получилось в «Локомотиве» и у Миодрага Божовича. Чуть больше полугода он проработал в клубе, одержав лишь 8 побед в 21 матче. При нём «железнодорожники» заняли 7-е место в РФПЛ. Покинув «Локо», Божович возглавлял «Црвену Звезду», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». С лета 2020 года Граф сидит без тренерской работы.
Сезон-2014/2015 «Локомотив» заканчивал уже с другим специалистом — Игорем Черевченко. Поднять команду выше 7-го места он не смог, зато «железнодорожники» выиграли под его руководством Кубок России. Достичь большего успеха Черевченко не удалось. В сезоне-2015/2016 «Локомотив» занял 6-е место, после чего Игорь Геннадьевич покинул клуб.
Позже Черевченко работал в «Балтике» и тульском «Арсенале». С сентября 2020 года Игорь Геннадьевич трудится в «Химках» и, надо признать, что делает он это весьма успешно. В 12 матчах подмосковный клуб одержал 8 побед, за что Черевченко был заслуженно признан тренером месяца в РПЛ.
Тяжело представить «железнодорожников» без Юрия Палыча. Четвёртое, последнее на данный момент, его расставание с «Локо» вышло самым болезненным. Символ клуба уходил не по своей воле — за него и болельщиков
Как показало время, новый главный тренер «Локомотива» — Марко Николич — ничуть не лучше Сёмина. Недавно клуб покинул Василий Кикнадзе, который и настоял на уходе Палыча из команды. Может, новое руководство «Локо» решит вернуть Сёмина?
Николай Егорычев