Кавазашвили: Язык не поворачивается назвать лучшими вратарями Максименко и Сафонова

«Хотелось бы назвать молодых в лице Максименко и Сафонова, но не поворачивается язык. Я назову Игоря Акинфеева, потому что он единственный вратарь, который играет ровно и без ляпов. Это происходит за счёт выбора позиции, уверенной игры и чёткого руководства. Авторитет Игоря преобладает», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата».