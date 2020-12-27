«Спартак»: почему остался Тедеско, что будет после него

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Как развернулась ситуация с Доменико

В пятницу, 25 декабря, болельщики красно-белых получили повод для оптимизма, зайдя на официальный сайт клуба и прочитав новость, которая до сих пор стоит на главной странице. Вот ее текст:

«В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.

Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в «Спартак».

И далее приведены слова самого Тедеско:

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!».

Действительно, отчего же не порадоваться фанатам народной команды, опасавшимся, что-либо тренер и футболисты после заявления Доменико о нежелании продлять контракт будущим летом будут демотивированы на вторую часть сезона, либо назначение нового специалиста в спешке не доведет до добра. Но это только один повод для положительных эмоций, тот, что виден со стороны. На самом деле решение менеджмента имеет более глубокие корни и уберегло «Спартак» от очередных серьезных потрясений.

В футбольном мире говорят, что те самые слова Тедеско после матча с «Зенитом» послужили причиной резкого скачка напряжения внутри клуба. Т.

о, что Доменико огласил свое решение не в кулуарах, а на пресс-конференции, поначалу вызвало негативную реакцию у высшего менеджмента красно-белых. Мол, можно было сделать все то же самое в узком кругу, не доводя до команды, спокойно продолжить работу до мая, а уже тогда всем все объяснить — чтобы игроки оставались на сборах и весной в нужном психологическом тонусе. Некоторая обида на немца, к которому в целом сложилось хорошее отношение как на верхних этажах спартаковской власти, так и у трибун, потянула за собой следующее звено в цепи — оперативно начался поиск специалиста на замену Тедеско здесь и сейчас, не дожидаясь лета.

Мало того, что в условиях дефицита времени это сложнейшая задача сама по себе (на первый сбор в ОАЭ москвичи вылетят уже 14 января), так еще и единства в плане фигуры нового тренера в «Спартаке» не возникло. Главный кандидат от спортивного директора Дмитрия Попова — испанец Кике Сетьен — не получил единогласного одобрения, а ряд других людей, например португалец Жардим, не до конца устраивали уже Попова.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»

Ситуацию разрешили простым способом: отыграли назад с Тедеско — это устранило наметившиеся противоречия и дало полгода на поиски преемника не в авральном режиме. Причем первый аспект даже более весом.

После ухода экс-гендиректора Шамиля Газизова в клубе сложилась довольно четкая схема ответственности на четырех главных направлениях деятельности. Работа офиса и все, что этим связано, — на управляющем директоре Евгении Мележикове. Спорт (селекция, трансферы, пирамида от академии до основы) — на Попове. Коммерческие вопросы — на директоре по коммерции и стратегии Александре Атаманенко. Пиар и продвижение «Спартака» в публичном пространстве, включая интернет и соцсети, работа со СМИ — на директоре Департамента по связям с общественностью Антоне Фетисове.

При этом с определенного момента каждому из них (как и ряду других сотрудников) полагается премия в случае удачных выступлений первой команды. И это, и разделение зон ответственности направлено на одно — все должны быть в одной лодке и грести в одном направлении. При такой конфигурации далеко не факт, что красно-белые станут искать функционера на должность гендиректора — она, по сути, при нынешнем положении вещей не нужна.

А если мнения по каким-то вопросам расходятся, то в роли третейского судьи выступит председатель совета директоров Леонид Федун, чья супруга Зарема Салихова тоже принимает активное участие в жизни клуба, хотя официальный пост не занимает (и не факт, что займет). Говорят, что именно ее смущала кандидатура Сетьена, но главное в другом — то, как клуб развернул ситуацию с Тедеско, не дает поводов для внутренних конфликтов. Не допустить их еще на этапе формирования обновленной структуры управления представлялось самым важным.

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Стратегия

То, о чем шла речь выше, касается в основном оперативной деятельности клуба, а не стратегии. Ее определяет совет директоров, и там не исключен ряд подвижек. Сейчас в органе четыре человека: Леонид Федун, Андрей Федун, Сергей Михайлов и Александр Матыцын, первый вице-президент ПАО «Лукойл», представляющий сторону одного из главных акционеров «Спартака», председателя правления нефтяного гиганта Вагита Алекперова.

Во-первых, число членов само по себе невелико — обычно в совдир входят шестеро, но кадровые изменения последних лет в «Спартаке» сократили это число на два.

Во-вторых, в кругах, близких к высшему менеджмента «Лукойла», говорят, что руководитель компании стал проявлять все больше внимания к футбольному клубу, видя в нем не просто спортивный проект, но и интересный актив с качественной инфраструктурой.

Это способно повлечь за собой как увеличение финансирование «Спартака», так и появление в совдире еще одного представителя Алекперова. Например, в бизнес-сообществе звучит имя 30-летнего Юсуфа Алекперова, сына Вагита Юсуфовича.